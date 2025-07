André Juve a fuoco lento | il centrocampista del Wolverhampton sfida questi altri due obiettivi! La lista aggiornata di Comolli

Andr√© Juve a fuoco lento: il centrocampista del Wolverhampton sfida questi altri due obiettivi! La lista completa e aggiornata di Comolli per l‚Äôestate. La¬† Juventus ¬†√® sempre attenta a rinforzare il proprio centrocampo e uno dei profili che resta nella lista degli obiettivi bianconeri √®¬† Andr√©, centrocampista del¬† Wolverhampton. Come riportato dal¬† Corriere dello Sport, il giocatore brasiliano √® tra le opzioni per il reparto mediano della¬† Juve, insieme a¬† Yves Bissouma ¬†del¬† Tottenham ¬†e¬† Morten Hjulmand ¬†dello¬† Sporting Lisbona. La¬† Juve ¬†sta valutando i tre centrocampisti come possibili rinforzi, cercando di scegliere il profilo che meglio si adatta al gioco di¬† Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Andr√© Juve a fuoco lento: il centrocampista del Wolverhampton sfida questi altri due obiettivi! La lista aggiornata di Comolli

In questa notizia si parla di: centrocampista - obiettivi - lista - juve

Obiettivo nuovo centrocampista I nomi nella lista della #Juve Vai su X

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il centrocampista della Juventus potrebbe diventare un obiettivo caldo del Napoli. Vai su Facebook

Non solo David: Juve, tutti gli obiettivi per difesa e centrocampo; La Juve vuole fare un colpo a centrocampo; La Juventus su Xhaka: l'ex obiettivo del Milan è l'ultima idea per il centrocampo, costi e condizioni dell'affare.

André Juve a fuoco lento: il centrocampista del Wolverhampton sfida questi altri due obiettivi! La lista aggiornata di Comolli - La lista completa e aggiornata di Comolli per l‚Äôestate La Juventus è sempre attenta a rinforzare il prop ... juventusnews24.com scrive

Calciomercato Juventus, obiettivo centrocampista: da Kessié a Hjulmand, tutte le idee di Comolli per questa estate. La lista - Calciomercato Juventus, obiettivo centrocampista: da Kessié a Hjulmand, tutte le idee di Comolli per questa estate. Lo riporta juventusnews24.com