E’ finita la fuga di Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi di carcere perché ritenuto uno dei responsabili della strage di Corinaldo. Cavallari era evaso nei giorni scorsi approfittando di un permesso concessogli per poter discutere la propria tesi di laurea all’Università di Bologna. L’arresto non è avvenuto nell’Est Europa, dove si pensava che il giovane, oggi 26enne, si potesse essere rifugiato ma a Barcellona. Cavallari è stato riconosciuto e fermato dalle forze dell’ordine, in strada, nella tarda mattinata di giovedì 17 luglio, due settimane dopo aver fatto perdere le sue tracce non ripresentandosi nel carcere bolognese della Dozza al termine del permesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fine della fuga, arrestato a Barcellona l’evaso di Corinaldo