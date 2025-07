Le mani della mafia sulle scommesse online assolto il foggiano Alessandro Di Bello | Il fatto non sussiste

Assolto con formula piena “perchĂ© il fatto non sussiste” il foggiano Alessandro Di Bello, coinvolto nel 2018 nella maxi operazione antimafia che ha messo in evidenza il controllo delle mafie sul settore del gioco online e scommesse illegali. L’inchiesta, che ha visto lavorare fianco a fianco tre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: scommesse - assolto - foggiano - alessandro

Le mani della mafia sulle scommesse online, assolto il foggiano Alessandro Di Bello: Il fatto non sussiste; Mafia e gioco online, il verdetto dopo sette anni. Assolto Alessandro Di Bello: Finalmente ristabilita la verità ; Mafia e scommesse, ridotta in appello la condanna per Bacchi: c'è anche un'assoluzione.

Scommesse, l'inchiesta si allarga: indagato anche Alessandro Florenzi ... - Al giocatore del Milan viene contestato l’esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa. ilgiornale.it scrive

Caso scommesse, indagato a Torino anche Alessandro Florenzi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso scommesse, indagato a Torino anche Alessandro Florenzi ... Come scrive tg24.sky.it