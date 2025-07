Tajani | ‘è il momento di inviare messaggi forti a Putin’

Per raggiungere la pace in Ucraina è arrivato il momento di inviare “messaggi forti” al presidente russo, Vladimir Putin. E bene ha fatto Donald Trump a minacciare aspre sanzioni a Mosca se entro 50 giorni non si fermerà la guerra. E’ questo il messaggio che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato da Washington,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: ‘è il momento di inviare “messaggi forti” a Putin’

Tajani: “Siamo amici di Israele, ma diciamo basta alla guerra. Hamas ha perso, è il momento di fare una tregua” - « Siamo amici di Israele, ma ora diciamo basta guerra. È il momento di fare la tregua». Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervenendo a ReStart questa mattina su Rai3.

Tajani rilancia lo spirito di Messina per il futuro dell’Europa: «È il momento del dialogo e delle decisioni ambiziose» - Presidente Tajani, la “Dichiarazione” di cui si celebra l’anniversario è tra gli atti fondativi dell’Europa unita come la conosciamo.

Berlusconi: “Ius scholae? Momento sbagliato. Tajani è bravo, ma bisogna guardare avanti” - È un Pier Silvio Berlusconi emozionato, provato nel fisico ma lucido nelle idee, quello che ha aperto la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 2025/2026.

Ucraina, Tajani: lavorare insieme a Usa per raggiungere pace; Trump: “Per ora non invierò missili a lungo raggio a Kiev. Zelensky non prenda di mira Mosca” - Trump alla BBC dopo decisione di invio armi a Kiev: Non ho chiuso con Putin; Guerra Ucraina, Trump: Mosca o Kiev? Non mi schiero. Kallas: Ue divisa su sanzioni.

Tajani: vogliamo la pace in Ucraina, serve un messaggio forte a Putin - (askanews) – “Noi vogliamo la pace, ma dobbiamo convincere Putin” e, per farlo, bisogna mandargli “un messaggio forte”. Secondo askanews.it

Tajani a Washington: sostegno per un “messaggio forte” a Putin e trattative accelerate sui dazi - Tajani a Washington: sostegno per un “messaggio forte” a Putin e trattative accelerate sui dazi Leggi le notizie su Agenzia Nova ... Lo riporta agenzianova.com