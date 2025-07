Università | crescono le immatricolazioni +5,3% Chieti scala la classifica Censis

Crescono le immatricolazioni nelle università italiane: nell’anno accademico 20242025, come riporta l'agenzia Agi, l’aumento è del 5,3% rispetto a marzo, con un balzo particolarmente marcato nelle regioni del Centro (+14%) e del Sud (+6,1%), mentre al Nord l’incremento è più contenuto. È quanto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Università, crescono i posti di Medicina al campus di Ravenna: si sale a 180 studenti - In attesa dell'avvio per la prima volta del cosiddetto 'semestre filtro', frutto della riforma sull'accesso a Medicina, aumentano i posti per i corsi di laurea all'Alma Mater di Bologna.

