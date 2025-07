Moschiano 70enne arrestato per violazione degli arresti domiciliari

Un uomo di 70 anni, residente a Moschiano, è stato arrestato per aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. A fermarlo sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, che lo hanno trovato all’interno di un bar del paese, in orario non consentito. Superato il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: moschiano - arrestato - arresti - domiciliari

Camorra a Avellino, indagini per racket e usura: c'è anche il figlio del boss Graziano; Maxi-operazione contro il clan Graziano: 28 arresti e sequestri per 1,4 milioni di euro; Maxi blitz nel Vallo Lauro, scoperto mini bunker in un'abitazione. Sequestrate armi e munizioni.

Agli arresti domiciliari, trovato dalla Polizia nel bar: nuovo arresto per un settantenne - Ennesima violazione della misura degli arresti domiciliari per un settantenne di Moschiano, che è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro all’interno di u ... Segnala irpinianews.it

Moschiano, sorpreso dalla Polizia nel bar mentre è ai domiciliari: nuovo arresto per un 70enne - Ha violato ancora una volta gli arresti domiciliari, un settantenne di Moschiano,bloccato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro all’interno di un bar, violando le prescrizioni . Si legge su corriereirpinia.it