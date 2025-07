Inizio del ritiro di Dimaro | il VIDEO dell’arrivo del Napoli in diretta

Il Napoli arriva a Dimaro, dove inizierĂ la sua prima fase di preparazione estiva: le immagini in diretta sui canali di Spazio Napoli. Inizia la nuova stagione per la SSC Napoli. Dopo i tre giorni di raduno a Castel Volturno, il Napoli è in arrivo in questi minuti a Dimaro, dove gli azzurri terranno la prima parte della lunga fase di preparazione estiva. La localitĂ della Val Di Sole è ormai appuntamento fisso per i partenopei, da ben oltre dieci anni ospiti della localitĂ trentina. Segui con Spazio Napoli la diretta dell’arrivo della squadra a Dimaro, segnando così l’inizio del ritiro con i tifosi a sostenere i propri beniamini fin da subito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Inizio del ritiro di Dimaro: il VIDEO dell’arrivo del Napoli in diretta

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Napoli e il ritorno di Coli Saco il prossimo giugno: si aggiungerà anche quest’anno al ritiro a Dimaro? - Coli Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancora nella passata stagione tutte le sue potenzialità .

Napoli: le novità di giornata alle porte del ritiro di Dimaro… - Kean-Napoli, conferme da Firenze. Arrivano conferme sull’interesse del Napoli per Moise Kean. I partenopei, come riferito da Firenzeviola.

DIRETTA VIDEO | Arrivo Napoli a Dimaro, inizia il ritiro 2025! Squadra attesa tra pochi minuti - La squadra è partita questa mattina all'Aeroporto di Capodichino in direzione Verona, poi a bordo del bus raggiungerà la località in Val di Sole att ... Lo riporta msn.com

Napoli in ritiro a Dimaro, oggi l'arrivo della squadra: è già febbre azzurra tra i tifosi - Dimaro è una frazione di Napoli in queste ore, con la scritte tricolori dedicate ai campioni d'Italia in ogni angolo: da ProudToBeNapoli a AG4IN. Da ilmattino.it