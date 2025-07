Questo incubo dei dazi pare aver distratto Emanuele Orsini, il solitamente misurato presidente di Confindustria che da qualche settimana sembra essere in guerra con il mondo. Ci sono le bizze di Donald Trump, che rischiano di compromettere intere filiere produttive del made in Italy. A ci√≤ si aggiunge il costo dell‚Äôenergia ¬†che rischia di metterci fuori combattimento e contro cui Orsini ha ingaggiato una battaglia con i colossi del settore, tutti peraltro regolarmente iscritti a Confindustria. Emanuele Orsini (Imagoeconomica). L‚Äôultima crociata di Orsini contro le universit√† telematiche. Ma non finisce qui. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Orsini attacca le università telematiche ma è partner di Multiversity