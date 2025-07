Emma Watson patente sospesa per eccesso di velocità

L'attrice britannica, protagonista della saga di Harry Potter, ha superato i limiti di velocità in una zona a traffico limitato di Oxford. Si tratta della quarta infrazione nel giro di due anni, che ha portato alla sospensione della patente e multa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Emma Watson, patente sospesa per eccesso di velocità

In questa notizia si parla di: patente - velocità - emma - watson

A folle velocità sperona in carabinieri e salta il rosso con moglie incinta a bordo: ubriaco e senza patente - Un 28enne si è dato a una folle fuga tra le strade di Bologna per evitare un controllo stradale dei carabinieri, saltando semafori e incroci e rischiando continuamente di schiantarsi nonostante avesse a bordo la giovane compagna incinta.

Scappa dai vigili contromano, l'inseguimento a folle velocità: non aveva la patente (video) - Folle inseguimento a Pioltello (Milano). A un uomo alla guida della sua vettura è stato intimato l'alt da parte della polizia locale.

In moto a tutta velocità. Senza patente e casco - Minorenne, senza patente, ruba le chiavi dello scooter al padre per raggiungere un amico a Pogliano. Qui, entrambi senza casco, sfrecciano ad alta velocità per le vie del paese.

Viola i limiti di velocità, patente sospesa a Emma Watson. Mega multa all'attrice, ora studentessa nell'ateneo di Oxford #ANSA Vai su X

Un’accelerata di troppo è costata cara a Emma Watson. L’attrice britannica, nota per aver interpretato Hermione nella saga di Harry Potter, dovrà rinunciare alla patente per sei mesi. La sanzione è scattata dopo una serie di infrazioni per eccesso di velocità Vai su Facebook

Viola i limiti di velocità, patente sospesa a Emma Watson; Emma Watson, divieto di guida per eccesso di velocità: sei mesi senza patente; Emma Watson perde la patente per eccesso di velocità, ecco a quanto andava.