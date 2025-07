Lezione di Vasco Rossi | complimenti a Ultimo per il record dei biglietti

Modena, 17 luglio 2025 – Il grande fair play di Vasco Rossi. Era lui, infatti, che deteneva il record italiano dei biglietti staccati per un live, ovvero le 225mila presenze per il leggendario concerto di Modena Park. Correva l’anno 2017. Ora il rocker di Zocca è stato superato da Ultimo che, per il concerto di Roma, nell’area di Tor Vergata del 2026, ha già registrato un clamoroso sold out con 250mila biglietti venduti. Un successo senza precedenti considerato che i biglietti per il concerto, con data 4 luglio 2026, quello che è stato definito il ‘ Raduno degli Ultimi’, sono stati polverizzati in poche ore dopo l’annuncio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lezione di Vasco Rossi: complimenti a Ultimo per il record dei biglietti

