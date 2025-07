Sciopero nazionale dei dipendenti Lidl i sindacati lanciano un presidio in Via Sorio

Le organizzazioni sindacali unitarie, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS, hanno indetto una giornata di sciopero nazionale prevista per domani, venerdì 18 luglio, per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di LIDL Italia. A Padova, oltre allo sciopero, è previsto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

#LIDL, nuovo #sciopero nazionale venerdì #18luglio 2025. Anche in #Sicilia i circa 1500 dipendenti siciliani dei 65 punti vendita dislocati nell’isola, insieme a #FilcamsCgil, Fisascat e Uiltucs, continuano la protesta per un trattamento più equo e migliori condiz Vai su Facebook

Sciopero nazionale dei dipendenti Lidl, i sindacati lanciano un presidio in Via Sorio - «Nonostante Lidl Italia abbia un fatturato superiore a 7 miliardi di euro e utili ante imposte di circa 1,3 miliardi di euro negli ultimi cinque anni, l'unica proposta di incremento salariale è stata ... Si legge su padovaoggi.it

