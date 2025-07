"La Lega non chiede le dimissioni del Sindaco e della Giunta di Milano per le vicende giudiziarie (seppur gravi) che stanno emergendo in questi giorni: a differenza della sinistra, siamo e rimaniamo garantisti, e nessuno può essere dichiarato colpevole in base ad articoli di giornale o inchieste appena agli inizi, ma solo in caso di condanna definitiva. Noi chiediamo le dimissioni di Sindaco e Giunta perchĂ© Milano è da tempo bloccata, da tutti i punti di vista: è sempre piĂą difficile lavorare, investire, produrre, programmare, camminare tranquilli per strada. Al di lĂ di ogni problema giudiziario, che starĂ ad altri approfondire, il disastro è tutto politico e amministrativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lega, giunta di Milano disastrosa, la parola torni ai cittadini