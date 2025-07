Imprenditori sotto accusa per falsa testimonianza nel processo al Nuovo Clan Partenio

È stata fissata per il 24 settembre, presso il Tribunale di Avellino, l’udienza preliminare davanti al giudice Nicoletta Campanaro, nell’ambito del procedimento che vede coinvolti due imprenditori accusati di falsa testimonianza. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata dalla Procura di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

