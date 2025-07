World-Check | Cos’è come funziona quali rischi comporta

Si tratta di un database proprietario, nato alla fine degli anni Novanta e oggi gestito da Refinitiv, società che fa parte del London Stock Exchange Group (LSEG). Viene utilizzato da banche, istituti di credito, compagnie assicurative, enti governativi, organismi di regolamentazione e multinazionali in centinaia di Paesi, con la finalità di individuare soggetti politicamente esposti (PEP), potenziali connessioni con criminalità organizzata, terrorismo, corruzione o riciclaggio di denaro. Origine e sviluppo di World-Check. Il progetto World-Check nasce dall’esigenza di rispondere alle normative internazionali sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in un contesto in cui le autorità di vigilanza chiedevano sempre maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie. 🔗 Leggi su Citypescara.com