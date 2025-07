Alessandra Amoroso canta per il fidanzato Valerio Pastore lo indica e lui sorride | Con te un nuovo finale

Alessandra Amoroso in concerto ha indicato il compagno Valerio Pastore durante l'esibizione sulle note della canzone "Io non sarei". Toccandosi il pancione e intonando i versi "Resto qui con te a scrivere un nuovo finale", lo ha guardato sorridendo commossa: il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso - valerio - pastore

Alessandra Amoroso annuncia l’album Io non sarei - Io non sarei è il nuovo album di Alessandra Amoroso, da oggi in pre-order e in arrivo dopo quattro anni dal precedente.

Il nuovo disco di Alessandra Amoroso - In uscita il 13 giugno. A quattro anni dall’ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna con “IO NON SAREI”, il nuovo album in uscita il 13 giugno per Epic/Sony Music, già disponibile in pre-order in formato CD e vinile al link: https://bio.

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Nuovo weekend in compagnia di “ Verissimo ”, condotto da Silvia Toffanin in onda sabato 17 e domenica 18 maggio a partire dalle 16:30 su Canale 5.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore hanno vissuto la loro storia sempre con estrema riservatezza, lontano dai riflettori. Ma l’artista ha voluto immortalare e postare su Instagram un breve filmato che immortala attimi unici con il compagno Valerio Pastore, ch Vai su Facebook

Alessandra Amoroso canta per il fidanzato Valerio Pastore, lo indica e lui sorride: Con te un nuovo finale; Alessandra Amoroso, il raro video social con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione; Alessandra Amoroso, il dolce video con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione.

Alessandra Amoroso, la bellissima dedica al compagno durante il concerto: il video - Momenti magici tra musica e amore per Alessandra Amoroso e il compagno Valerio Pastore, prossimi a diventare genitori. Da donnaglamour.it

Alessandra Amoroso incinta, sul palco col pancione: dedica un brano al compagno Valerio Pastore, lui si commuove - Alessandra Amoroso prosegue il suo summer tour e, nel frattempo, si gode la maternità in attesa della sua prima figlia, Penelope, ... msn.com scrive