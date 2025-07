Traffico internazionale di droga | arrestato super latitante del clan Sorianiello

Droga dalla Spagna per le piazze napoletane, siciliane e pugliesi. Ieri sera i carabinieri di Napoli hanno applicato una misura cautelare in carcere nei confronti del latitante internazionale di camorra, Simone Bartiromo, inserito nell’elenco ex 100 del Ministero dell’Interno (Latitanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Livorno, traffico internazionale di droga: due arresti e sei indagati - L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno e condotta dalla Squadra Mobile, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Livorno.

Cina: organizza attivita’ per giornata internazionale contro la droga - Un agente di polizia spiega le nozioni antidroga agli studenti di una scuola della citta’ di Qianxi, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ieri 26 giugno 2025.

Bologna, arrestato all’aeroporto Marconi trafficante di droga ricercato a livello internazionale - Un cittadino moldavo è stato arrestato a Bologna per traffico di droga. Fermato all'aeroporto con un ordine di arresto internazionale.

Arrestato in Croazia un latitante albanese ricercato per traffico di droga. Dopo mesi di indagini, è stato catturato T.A., sfuggito a una vasta operazione antidroga coordinata dalla DDA dell'Aquila. Un successo della cooperazione internazionale tra Polizia italian

Estradato in Italia un pericoloso latitante albanese, condannato a 25 anni di reclusione per sequestro di persona, estorsione, traffico internazionale di droga, lesioni e detenzione illegale di armi. Si era sottratto all'arresto più di vent'anni fa, simulando la propria

Catturato in Croazia per traffico internazionale di droga: arrestato latitante albanese - Nell'ambito delle attività europee e internazionali finalizzate alla localizzazione e alla cattura di latitanti di elevato profilo, con particolare ...

Traffico internazionale di droga, latitante estradato in Italia - Fatjon Gjonaj, latitante albanese di 33 anni accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, è stato estradato in Italia dagli Emirati Arabi.