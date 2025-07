Strage di Corinaldo Andrea Cavallari fermato a Barcellona dopo due settimane di fuga

Dopo due settimane è finita la fuga di Andrea Cavallari, tra i condannati per la strage di Corinaldo, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna: il 26enne è stato catturato a Barcellona. Cavallari era uscito dal carcere della Dozza il 3 luglio alle 8 di mattina, poi il percorso con la madre verso il centro città per la discussione della tesi di laurea in Scienze Giuridiche, indirizzo Consulenza del lavoro e relazioni aziendali. Alle 15:30, alla fine del pranzo al ristorante con la mamma, il patrigno e la madre di quest’ultimo, aveva salutato i familiari dicendo che voleva stare un po’ con la sua fidanzata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona dopo due settimane di fuga

