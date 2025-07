Si intascava le pensioni della zia e della cugina disabile | condannata

Pesaro, 17 luglio 2025 – Approfittava della fragilità della zia anziana e della cugina disabile per svuotare i loro conti, ma ora dovrà restituire tutto, e anche qualcosa in più. Una donna dell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino è stata condannata in via definitiva a 2 anni e 6 mesi di reclusione, con patteggiamento, per circonvenzione di incapace e utilizzo indebito e aggravato di strumenti di pagamento. A suo carico anche 400 euro di multa, ma soprattutto la confisca di beni immobili e denaro per un valore complessivo di quasi 135mila euro. La vicenda è stata scoperta dai finanzieri della Compagnia di Urbino, al termine di un’indagine delicata e articolata condotta sotto il coordinamento della Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

