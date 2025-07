Elezioni Gb allarga il diritto di voto dai 16 anni in su

La riforma sarà in vigore, nelle intenzioni del governo, già a partire dalle prossime elezioni politiche britanniche, in calendario, salvo anticipi, nel 2029.

Elezioni comunali. Il centrosinistra allarga le intese - Una coalizione più ampia possibile per dare una svolta alla città . Il centro-sinistra vigevanese vara una sorta di "triplice alleanza" che comprende, oltre al Pd, il Polo Laico e il M5S.

Sospette tangenti a Genova, l’indagine si allarga alle elezioni regionali - L’indagine sulle sospette tangenti incassate dall’ex assessore comunale Sergio Gambino (FdI, autosospeso dal partito ma non dal seggio in consiglio) si allarga alle elezioni regionali dello scorso ottobre

Credo che il centro non sia un'utopia, ma oggi è piuttosto una necessità politica: le prossime elezioni, nel nostro Paese, saranno vinte da chi riuscirà a conquistare il voto dei moderati, che rappresentano la vera maggioranza dei cittadini italiani. Il Centrodestra Vai su Facebook

Gb allarga il diritto di volto dai 16 anni in su - Il Regno Unito estenderà il diritto di voto, sotto la maggiore età legale, ai 16enni e ai 17enni. Secondo quotidiano.net

Regionali, le esitazioni sul voto locale si allungano sulle Politiche - Centrodestra e centrosinistra continuano ad avere difficoltà a trovare una soluzione per le candidature alle elezioni regionali in autunno: dentro le rispettive coalizioni, non tra avversari ... Lo riporta corriere.it