Strage di Corinaldo Andrea Cavallari fermato dopo l' evasione | era a Barcellona

È stato fermato a Barcellona Andrea Cavallari, uno dei condannati della strage di Corinaldo, che era evaso approfittando del permesso per discutere la laurea. Dopo due settimane è stato intercettato nel Paese iberico e non in Ucraina, dove si sospettava potesse essersi rifugiato. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato dopo l'evasione: era a Barcellona

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro” - Pesaro, 7 luglio 2025 – “Mi sono sentito preso in giro”. È il grido di dolore e indignazione di Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, una delle vittime della tragica notte dell’8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo.

