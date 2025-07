Kumi | Fiducia e stima mi hanno convinto a dire sì all’Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti Parole chiare, idee altrettanto. Justin Kumi ha parlato per la prima volta da calciatore dell’ Avellino, mostrandosi determinato, maturo e già perfettamente immerso nel nuovo ambiente biancoverde. Arrivato in prestito dal Sassuolo, il giovane centrocampista non ha nascosto l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura. “È stato fin qui un ritiro impegnativo – ha esordito – ma mi sono trovato in una squadra tosta, unita, pronta a dare tutto per un grande campionato. La telefonata del direttore mi ha subito convinto. Ho sentito stima e fiducia fin dal primo momento, ed è questo che mi ha spinto ad accettare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

