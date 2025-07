Garlasco arriva la decisione della Procura | cosa succede ora

Le autoritĂ proseguono con indagini approfondite nell’ambito della nuova inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L’attenzione degli investigatori si è recentemente concentrata sui risultati del tampone orale effettuato sulla vittima, dal quale è emersa la presenza di DNA maschile non identificato. Leggi anche: Incidente in scuolabus, morta la maestra: la scoperta sull’autista Dna maschile, l’ipotesi di contaminazione. Tra le possibili spiegazioni figura l’eventualitĂ di una contaminazione, tuttavia la procura mantiene aperta anche la possibilitĂ che il DNA rilevato possa appartenere all’autore materiale dell’omicidio di Chiara Poggi o a un soggetto coinvolto nei fatti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, arriva la decisione della Procura: cosa succede ora

Garlasco, il giorno degli interrogatori: al tribunale di Pavia arriva Stasi. Sempio non si presenta. Ma c’è Corona: ed è show per i media - Andrea Sempio non si presenta mentre Alberto Stasi, finora l’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi è giunto in Tribunale a Pavia.

Garlasco, la didascalia di un disservizio che arriva a essere disumano: la Giustizia, possibile che non si possa raddrizzare? - Garlasco è un paese di questa Italia ingiusta, dove non ottieni giustizia, dove puoi trovarti la vita maciullata, dove spendi una montagna di soldi per non restare schiacciato dalle procure, e dove si può montare e smontare il diritto.

“Erano 6, tutte vicine al corpo di Chiara Poggi”. Garlasco, arriva l’ennesima svolta - Nel complicato caso di Chiara Poggi, emergono nuovi dettagli che potrebbero riscrivere la storia. Non si tratta solo dell’impronta di Andrea Sempio rinvenuta nelle vicinanze del corpo, ma anche di ben sei impronte enigmatiche che confondono ulteriormente il quadro.

Una svolta clamorosa nelle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Sul tampone orale di Chiara Poggi, mai analizzato in 18 anni, i periti incaricati dal Tribunale di Pavia hanno trovato materiale genetico «Y» appartenente ad un uomo non Vai su Facebook

Delitto Garlasco, impronta di Sempio vicino a corpo di Chiara; La Cassazione conferma la semilibertĂ ad Alberto Stasi: potrĂ andare dove vuole, tranne che a Garlasco; Alberto Stasi resta in semilibertĂ , la decisione della Cassazione dopo il ricorso per l'intervista alle Iene.

Garlasco, l'avvocato De Rensis: "Stasi spera ancora che si arrivi alla verità" - «Alberto, dall’inizio di questa indagine, vive un misto di emozioni. Come scrive iltempo.it

Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: Cassazione respinge il ricorso della procura generale - I giudici della Suprema Corte hanno deciso sulla richiesta della procura generale di Milano che chiedeva di interrompere il beneficio per l'ex bocconiano, ... Riporta milano.repubblica.it