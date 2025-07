Donna di 34 anni stangolata a poca distanza da casa in Brianza fermato l' ex marito

La Procura di Monza ha appena emesso un decreto di fermo per indiziato delitto per omicidio volontario e atti persecutori nei confronti di un trentenne peruviano, accusato di aver ucciso l’ex moglie 34enne Geraldine Yadana Sanchez (al quale lei è fuggita dal Perù insieme ai due figli di 14 e 17 anni), questa notte a Macherio (Monza). Lo ha confermato all’Ansa il procuratore della Repubblica di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna di 34 anni stangolata a poca distanza da casa in Brianza, fermato l'ex marito

Strangola la ex moglie in strada, i figli della donna danno l'allarme: erano preoccupati perché non era rientrata dal lavoro - Una donna di 34 anni è stata strangolata e uccisa dall'ex marito nella serata di mercoledì 16 luglio a Macherio, un comune in provincia di Monza e Brianza. Lo riporta msn.com

