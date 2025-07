Problemi di ordine pubblico in un bar in zona Novi Sad serrande abbassate per 10 giorni

Nella mattinata odierna, personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell'art. 100 del TULPS, al titolare della licenza di un esercizio pubblico situato in zona Novi Sad. Il provvedimento, della durata di 10. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

