Appunti Resistenti i Modena City Ramblers a Bergamo per il nuovo tour

Bergamo. Sabato 19 luglio al Nxt Summer Live di Bergamo arrivano i Modena City Ramblers con il nuovo tour 2025 Appunti Resistenti che prende il nome dall’ Ep omonimo pubblicato lo scorso aprile in formato 12 pollici a 45 giri che contiene quattro nuovi brani, di cui uno inedito. Sempre ad aprile esce “Nati per la libertà ”, il primo libro di racconti resistenti, scritto dai Modena City Ramblers, edito da La Nave di Teseo, presentato nell’edizione 2025 del Salone del Libro di Torino. Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione e celebrando il trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo Materiale Resistente e il ventennale del disco d’oro Appunti Partigiani, i Modena City Ramblers propongono per il 2025 uno speciale tour denominato ‘Appunti Resistenti’ che vede protagoniste le canzoni che la band, nella sua carriera ultra trentennale, ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo, oltre ai quattro nuovi brani, contenuti nell’ Ep, che rappresentano un nuovo capitolo del percorso artistico ispirato a queste tematiche, fortemente legate all’identità dei “Ramblers”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Appunti Resistenti”, i Modena City Ramblers a Bergamo per il nuovo tour

In questa notizia si parla di: resistenti - modena - city - ramblers

