MotoGP orari prove libere GP Cechia 2025 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Si torna a gareggiare sullo splendido scenario del tracciato di Brno, dove il Circus non faceva tappa da cinque anni. Non solo, l’evento in terra di Cechia sarĂ anche l’ultima tappa prima delle vacanze estive, che daranno a team e piloti tre fine settimana di riposo. Si tornerĂ in azione, infatti, nel weekend di Ferragosto (15-17 agosto) in concomitanza del Gran Premio d’Austria sul circuito del Red Bull Ring. Quale sarĂ il programma della giornata? Il venerdì sulla pista di Brno prenderĂ il via alle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, orari prove libere GP Cechia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

