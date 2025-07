Esercito e Kiwanis per la solidarietà donato minibus ad associazione che sostiene l’integrazione giovani con disabilità

E’ stato donato questa mattina all’interno del comprensorio della caserma Crisafulli-Zuccarelllo un minibus all’associazione sportiva dilettantistica ASD Castanea Baskin  Messina che si occupa di consentire a ragazzi disabili e normodotati di giocare una particolare forma di basket inclusivo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un minibus donato ai ragazzi autistici: nasce "Il bene che ti voglio on the road" - BRINDISI - Un nuovo capitolo per l'inclusione sociale a Brindisi. L'associazione "Il bene che ti voglio", impegnata nell'educazione di ragazzi autistici e con disabilità , potrà ora contare su un minibus a nove posti donato dalla Cpl - Cooperativa Progresso e Lavoro, azienda leader nel settore.

