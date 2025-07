IA psicologa per i ragazzi

Sempre più persone, soprattutto adolescenti, si confidano con Chat Gpt come se fossero veri e propri psicologi. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - IA psicologa per i ragazzi

In questa notizia si parla di: psicologa - ragazzi - appeared - first

Ius Scholae, la psicologa: “Bambini e ragazzi avvertono una discrepanza” - “Il riconoscimento della cittadinanza ai minori che sono nati da genitori stranieri e crescono studiano e vivono in Italia sosterrebbe il senso di appartenenza al nostro Paese.

«Psicologa sostituita, disagi per ragazzi e famiglie» - VOGHERA. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

La psicologa e i ragazzi chiusi in casa "Soffrono la sindrome della ... - "Per uscire dall’impasse si torni alla routine: basta con le ore piccole, guai ad adagiarsi in ... Si legge su quotidiano.net