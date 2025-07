Dove vedere in tv Cobolli e Bronzetti contro la Francia Hopman Cup 2025 | orari avversari streaming

L’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura alla Hopman Cup, competizione per squadre miste di tennis che si sta disputando presso la Fiera del Levante a Bari. Gli azzurri hanno regolato la Croazia per 2-1 e si sono issati in testa al gruppo A: Lucia Bronzetti ha firmato il colpaccio contro la piĂą quotata Donna Vekic, mentre Flavio Cobolli ha sudato piĂą del previsto prima di spuntarla in rimonta contro Dule Ajdukovic. La nostra Nazionale tornerĂ in campo venerdì 18 luglio (a partire dalle ore 17.30) per fronteggiare la Francia: servirĂ vincere per conquistare il primo posto nel girone e qualificarsi alla finale che domenica metterĂ in palio il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli e Bronzetti contro la Francia, Hopman Cup 2025: orari, avversari, streaming

