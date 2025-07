Gb allarga il diritto di volto dai 16 anni in su

Il Regno Unito estenderà il diritto di voto, sotto la maggiore età legale, ai 16enni e ai 17enni. Lo ha annunciato oggi il governo laburista di Keir Starmer presentando un progetto di legge ad hoc. La riforma faceva parte del programma elettorale del Labour, che allo stesso tempo spera di recuperare fra i giovanissimi parte dei consensi perduti negli ultimi sondaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gb allarga il diritto di volto dai 16 anni in su

