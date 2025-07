Pisa lite a bottigliate tra nordafricani | due feriti

Sul posto sono intervenute tre ambulanze in codice rosso. Le ferite riportate da entrambi non sarebbero particolarmente gravi.

Pisa, spara al figlio durante lite: è morto il killer di Maurizio Gucci. Era ricoverato in gravi condizioni - E' morto oggi, 29 aprile 2025, Benedetto Ceraulo, l'uomo di 63 anni che la scorsa settimana a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, aveva sparato al figlio con una pistola di piccolo calibro che poi aveva rivolto contro se stesso per uccidersi L'articolo Pisa, spara al figlio durante lite: è morto il killer di Maurizio Gucci.

Lite con i cocci di bottiglia: sangue sulla strada a Pisa - PISA – Alle 20,30 di ieri (15 luglio) in ausilio a militari della Guardia di Finanza, presenti nell’area della stazione centrale, in servizio di vigilanza e controllo del territorio, operatori della questura di Pisa sono intervenuti in viale Gramsci a seguito di segnalazione di una lite in atto.

Pisa, lite a bottigliate tra nordafricani: due feriti.

Lite tra nordafricani finisce a bottigliate - Il Resto del Carlino - Una discussione tra nord africani nel porto di San Benedetto è finita con un'aggressione a bottigliate: ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Lite a bottigliate. Un denunciato e un ferito - la Nazione - Un denunciato e un ferito CASCIANA TERME Una lite tra due nigeriani, operai in zona e alloggiati in un albergo di Casciana, è degenereta e uno ... Come scrive lanazione.it