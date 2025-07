Meglio tardi che mai via libera dal comune di Francavilla alla variante per l' ampliamento di un' azienda dolciaria

“Meglio tardi che mai! Dopo l’appello-denuncia della Uila per i tre anni trascorsi da un’azienda dolciaria di Francavilla di Sicilia in attesa di un sì o un no dal Comune a un progetto di investimento e lavoro da 10 milioni di euro, qualcosa si è mosso. L’ente pubblico ha, infatti, pubblicato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Marilyn, una mostra meglio tardi che mai - Ponchia Sapere aspettare, se è il caso anche morire. E poi aspettare ancora. La gloria senza sbavature ha i suoi tempi, spesso è postuma.

De Stasio: “Dopo due anni l’Amministrazione trova una soluzione per ospitare gli alunni, meglio tardi che… mai!” - Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale “Prima Benevento”.

A Francavilla al Mare un pomeriggio in famiglia si è trasformato in una tragedia. Camillo Cantoli, 55 anni, è morto dopo essersi tuffato in mare per salvare due bambini di 9 anni in difficoltà tra le onde. Per l'uomo, originario di Crecchio, non c'è stato nulla da far Vai su Facebook

Il caso dell’industria dolciaria di Francavilla, dopo la denuncia Uila passo in avanti nel progetto di am...; Silipo, meglio tardi che mai: a Francavilla il primo gol in Serie C.

Il caso dell’industria dolciaria di Francavilla, dopo la denuncia Uila passo in avanti nel progetto di ampliamento - «Meglio tardi che mai» è il commento del segretario generale Uila Sicilia, Nino Marino e di Alessandro Salamone, componente del Coordinamento nazionale Uila per l’industria agroalimentare ... Secondo lasicilia.it

FRANCAVILLA: PADOVANO (SIB), “TORNA BALNEABILE TRATTO DI LITORALE DOPO INTERVENTI DI COMUNE E ARTA” - FRANCAVILLA AL MARE – E’ tornato balneabile il tratto di litorale di Francavilla al Mare (Chieti) compreso tra le concessioni demaniali Sabbia d’Oro e Punta dell’Est. Segnala abruzzoweb.it