Gregorio Paltrinieri continua a essere una certezza per il nuoto azzurro. A quasi 31 anni, ha conquistato l’argento nei 5 km ai Mondiali di fondo, portando a otto la striscia consecutiva di edizioni iridate con almeno una medaglia, proprio come Federica Pellegrini. Nonostante un dito fratturato in gara e le condizioni difficili dell’acqua a Singapore, tra caldo e inquinamento, Paltrinieri ha dato ancora una volta prova della sua solidità , indicando la strada all’Italnuoto in una rassegna partita tra le incertezze. Ne parla Il Giornale. Paltrinieri come highlander, affamato come il primo giorno (Giornale). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Paltrinieri un po’ come Highlander e Buzz Lightyear, vuole andare verso l’infinito e oltre (Il Giornale)

