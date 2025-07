Trump | non daremo i missili a lungo raggio all’Ucraina

Interpellato sulla possibilitĂ di inviare missili a lungo raggio all’Ucraina, Donald Trump ha risposto: “ Non abbiamo nessuna intenzione di farlo “. Dichiarazione secca, inequivocabile, che pone fine alla superfetazione di indiscrezioni giornalistiche che in questi giorni avevano dato per certo che la cosiddetta svolta trumpiana sull’Ucraina comportasse il ritorno alla follia dell’era Biden e ai missili made in Usa diretti a bersagliare nel profondo il territorio russo (si dovranno accontentare dei Patriot e forse di armi a corto raggio, del tutto inutili per invertire le sorti del conflitto). Tale la follia della cosiddetta strategia dell’escalation controllata che ha portato il mondo sull’orlo dell’abisso della guerra termonucleare, strategia basata sul rischio e sulla pazienza strategica di Mosca, con quest’ultima che ha evitato al mondo il destino infausto insito in questo azzardo, adatto a una bisca e non a un teatro di guerra siffatto. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump: non daremo i missili a lungo raggio all’Ucraina

