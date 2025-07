Mille giorni di governo Meloni la premier alla Cisl | Creati più di 1 milione di posti di lavoro

(Adnkronos) – ''Oggi sono mille giorni del governo, io che sono una persona rigida sono portata a vedere più quello che non è stato fatto e quello che non va.". Così la premier Giorgia Meloni, parlando oggi dal palco del Congresso nazionale della Cisl. "A me sembrano un po' de più.", ha scherzato la presidente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mille - giorni - governo - meloni

"In quattro giorni più di mille firme" - Simone Spina, del comitato Aria Nostra di Tavernelle, spiega a che punto stanno le interlocuzioni con il Comune riguardo al crematorio: "L’unica risposta che abbiamo avuto dal Comune ai nostri comunicati stampa, in un’intervista televisiva rilasciata dal sindaco Silvetti, è stata che siamo in pochi a protestare.

Rombo dei motori delle auto da drifting, bellezze e mille piadine divorate: in migliaia alla due giorni a Bora di Mercato Saraceno - Si chiude con la soddisfazione degli organizzatori la prima edizione del 'Festival dei Motori' a Bora di Mercato Saraceno: "Sfiorate le 4000 presenze nei due giorni di manifestazione", informano gli organizzatori.

Papa, l’impresa della salumeria ‘Antonaci’: in tre giorni quasi mille panini per i fedeli - Quasi mille panini in tre giorni: è una vera e propria maratona quella della salumeria ‘Antonaci’, in zona piazza Barberini, a cui Anpas e Croce Rossa Italiana hanno commissionato i sandwich da distribuire ai pellegrini giunti a Roma per le esequie di Papa Francesco.

Mille giorni di governo Meloni, e non c’è nulla da festeggiare. In tre anni abbiamo visto solo promesse non mantenute, annunci roboanti e slogan vuoti, mentre per le famiglie italiane ogni giorno è diventato un salto a ostacoli. Il costo della vita è aumentato in Vai su X

Il volantino dei mille giorni del Governo Meloni ha fatto discutere ieri sera a In Onda. Guardate e mi dite che ne pensate? Vai su Facebook

Meloni, mille giorni al governo ma mi sembrano di più...; Governo Meloni festeggia mille giorni, Renzi: “Grande prova di immobilità più che di stabilità ; Governo Meloni, bilancio dei primi mille giorni.

Meloni, mille giorni al governo ma mi sembrano di più... - "Oggi sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un po' di più, ma sono mille. Riporta msn.com

Giorgia Meloni, 1.000 giorni (oggi) al governo: «Creati più di 1 milione di posti di lavoro» - «Oggi sono mille giorni da quando il governo in carica, a me sembrano un po' di più, ma sono mille. Si legge su msn.com