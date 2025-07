Grave in ospedale pedone investito in viale Italia

LIVORNO – Apprensione per un pedone investito in viale Italia, nella zona della Baracchina Rossa a Livorno questa mattina (17 luglio) Dopo l’investimento l’uomo, 78 anni, fortunatamente rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso di Livorno dall’ambulanza infermieristica di Antignano, in codice rosso per la dinamica dell’incidente. L’uomo ha una serie di traumi e varie ferite. A preoccupare è il trauma cranico patito nell’impatto con l’auto e con l’asfalto. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia municipale.  . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: pedone - investito - viale - italia

Incidente in centro: investito pedone, portato via in ambulanza / FOTO - Attimi di paura ieri pomeriggio, venerdì 25 aprile, in piazza dell'Unità , proprio di fronte all'omonima fermata della tramvia.

Incidente in centro: investito pedone, portato via in ambulanza / FOTO - Attimi di paura ieri pomeriggio, venerdì 25 aprile, in piazza dell'Unità , proprio di fronte all'omonima fermata della tramvia.

Roma, pedone investito a Rebibbia: muore all’ospedale Pertini - La vittima non aveva documenti. Alla guida un 39enne risultato negativo ad alcol e droga. CRONACA DI ROMA – Tragedia nella tarda serata di ieri nel quartiere Rebibbia, dove un uomo, ancora non identificato perché privo di documenti, è stato investito da un’automobile all’incrocio tra via Tiburtina e via Raffaele Majetti.

News di Lunedì 7 Luglio 2025 - Pedone investito da un’auto in Viale Pola: in ospedale una donna di 84 anni - Il consigliere comunale dell’area socialista, Cataldo Melpignano, con una lettera rassegna le dimissioni dalla delega a lui conferita dal primo cittadin Vai su Facebook

Un uomo di 53 anni è stato investito da uno scooter guidato da un giovane bagherese di 20 anni in viale Regione Siciliana nella corsia laterale nella zona di Bonagia. Vai su X

Incidente a Milano, Maricela Rivas travolta e uccisa da una moto in viale Toscana vicino alla Bocconi: aveva 29 anni; Morto un pedone travolto da un 20enne che sfrecciava in moto su via Prenestina a Roma: indagini in corso; Yaris investe pedone di 98 anni sul viale Italia e finisce su un’auto in sosta.

Pedone investito e ucciso sulla Marecchiese - Villa Verucchio, il 96enne Gervaso Crescentini è stato colpito da un’auto. msn.com scrive

Pedone investito a Palermo, 53enne in codice rosso - PALERMO – Un uomo di 53 anni è stato investito da uno scooter guidato da un giovane bagherese di 20 anni. Come scrive livesicilia.it