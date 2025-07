Strage di Corinaldo Andrea Cavallari fermato a Barcellona | fuga di due settimane dopo discussione tesi di laurea Bologna

Il giovane si è rifugiato in Spagna per le due settimane di latitanza. Atteso il rimpatrio Finita la fuga di Andrea Cavallari, condannato per la strage di Cordinaldo: è stato fermato giovedì 17 luglio a Barcellona dopo due settimane di latitanza. Il 26enne aveva fatto perdere le proprie tracce.

Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, fermato a Barcellona dopo una fuga di due settimane - Il 26enne era evaso lo scorso 3 luglio dal carcere di Bologna dove stava scontando una condanna a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona dopo due settimane di fuga - Dopo due settimane è finita la fuga di Andrea Cavallari, tra i condannati per la strage di Corinaldo, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna: il 26enne è stato catturato a Barcellona.

