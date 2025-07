Bentornato mister Juric | dimesso dall’ospedale è a Zingonia per salutare la squadra

La mattinata di giovedì 17 luglio in casa Atalanta è stata dedicata ai test atletici: i giocatori sono attesi a spezzoni lungo l’arco della giornata. Alle 11.30, però, c’è stato l’arrivo piĂą importante di tutti, quello di mister Ivan Juric. Il tecnico nerazzurro è stato dimesso mercoledì dall’ospedale Bolognini di Seriate, dove era ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria del dottor Panciera per un’infiammazione alle vie aeree superiori, compicata anche da un’infezione batterica dell’epiglottide. L’imprevisto lo ha costretto a saltare il raduno del 15 luglio e anche a non dirigere le prime sedute d’allenamento, coordinate dal suo fido vice Matteo Paro (nella foto insieme al tecnico). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bentornato mister Juric: dimesso dall’ospedale, è a Zingonia per salutare la squadra

