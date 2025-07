Nemico del Genere Umano Dialoghi impossibili per menti curiose la brillante e riflessiva opera di Vincenzo Mancini

Un viaggio ironico e provocatorio tra scienza, società e coscienza: Vincenzo Mancini sfida le certezze nel suo nuovo libro “Nemico del Genere Umano”. Genere: Saggistica Pagine: 300 Prezzo: 20,00 € Codice ISBN: 979-1222810089 Vincenzo Mancini ci regala un’opera originale, brillante e ricca di spunti di riflessione sul nostro agire come individui e come società: “ Nemico del Genere Umano. Dialoghi impossibili per menti curiose” non è facile da raccontare, in quanto utilizza il filtro dell’ironia e del surreale per condurci in un viaggio in cui tutti noi siamo protagonisti, perché il suo scopo è di risvegliare le nostre coscienze sopite e di permetterci di agire contro i deleteri condizionamenti a cui siamo soggetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it