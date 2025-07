Scandalo urbanistica a Milano tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala | Allucinante venirlo a sapere dai giornali

Al centro dell'inchiesta, che vede coinvolte oltre 70 persone, pressioni sul progetto "Pirellino" e intercettazioni su un "Pgt ombra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scandalo urbanistica a Milano, tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala: "Allucinante venirlo a sapere dai giornali"

In questa notizia si parla di: scandalo - urbanistica - milano - indagati

Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri - Milano, 16 luglio 2025 – La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

Scandalo urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il sindaco figura tra i 21 indagati. Al centro dell’inchiesta pressioni sul progetto “Pirellino” e intercettazioni su un "Pgt ombra"

Scandalo urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala | "Allucinante sapere dai giornali di essere indagato" - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il sindaco figura tra i 21 indagati. Al centro dell’inchiesta pressioni sul progetto “Pirellino” e intercettazioni su un "Pgt ombra"

Scandalo urbanistica a #Milano: tra gli indagati il sindaco #BeppeSala. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il sindaco figura tra i 21 indagati. Al centro dell’inchiesta pressioni sul progetto “Pirellino” e intercettazioni su "Pgt ombra" Vai su X

ULTIM'ORA - Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell’inchiesta che mercoledì ha spinto la Procura a chiedere all’Ufficio Gip gli arresti domiciliari per sei persone tra le quali non soltanto il suo assessore all’Urbanistica, Giancarlo Tancredi, e l’ Vai su Facebook

Terremoto urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Beppe Sala; Scandalo urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala | Allucinante sapere dai giornali di essere indagato; Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri.

Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri - L’immobiliarista presidente del gruppo Coima: “Legalità a trasparenza i nostri valori fondanti”. Riporta msn.com

Giuseppe Sala è indagato nell’inchiesta sullo scandalo edilizio a Milano. Il sindaco rigetta le accuse: â€śÈ allucinante saperlo dai giornali” - I pubblici ministeri: centrale la figura di Marinoni, ex presidente della commissione Paesaggio. Come scrive msn.com