La Pizzeria della Passeggiata di Priverno è tra le migliori in Italia

Importante e prestigioso riconoscimento per la Pizzeria della Passeggiata di Priverno che si √® aggiudicata la 92sima posizione nell‚Äôautorevole guida online 50 Top Pizza Italia 2025, curata da Luciano Pignataro, Albert Sapere e Barbara Guerra. La conferma durante l‚Äôevento che si √® tenuto il 15. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

