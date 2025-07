Beppe Sala indagato il sindaco di Milano nell' inchiesta urbanistica Lui | Assurdo apprenderlo dai giornali e non dalla Procura

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: Le ipotesi di reato, riportano i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Beppe Sala indagato, il sindaco di Milano nell'inchiesta urbanistica. Lui: «Assurdo apprenderlo dai giornali e non dalla Procura»

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Beppe Sala: "A Milano ci sono ancora troppe auto, i cittadini usino i mezzi pubblici" - Il capoluogo lombardo punta a rispettare gli obiettivi Onu per il 2030. Sala rilancia il trasporto pubblico e l'abbandono dell'auto privata: "E' una opportunità economica"

Milano e le comunali del 2027. Beppe Sala: “È possibile che vinca ancora il centrosinistra” - Milano, 10 maggio 2025 – “Non commento sondaggi sui singoli, però secondo me" alle prossime elezioni comunali "c'è la possibilità che il centrosinistra vinca ancora, c'è eccome".

