Andrea Cavallari, condannato a 11 anni per la strage di Corinaldo, è stato individuato e fermato a Barcellona, in Spagna, dopo essere evaso il 3 luglio scorso. Lo ha fatto sapere il Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria, in stretto raccordo con tutte le altre forze dell’ordine. La fuga di Andrea Cavallari. Il 26enne, dopo la discussione della tesi di laurea in Scienze Giuridiche all’ Università di Bologna (ottenuta grazie a un permesso premio), non aveva fatto rientro nel carcere emiliano dove era detenuto. Alla fine della proclamazione nell’ateneo sarebbe rimasto solo con la fidanzata, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Corinaldo, Andrea Cavallari rintracciato e fermato a Barcellona

«Ho molta rabbia, spero che torni, spero che non gli accada niente di brutto, niente di irreparabile». È questo il pensiero che il padre di Andrea Cavallari ha affidato alle telecamere, dopo la fuga del figlio, condannato per la strage avvenuta alla discoteca di Co Vai su Facebook

