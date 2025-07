Il preside del Liceo Diaz lascia la dirigenza | nuovo incarico al Ministero dell' Istruzione

Il preside Luigi Suppa lascia la dirigenza del Liceo Diaz di Caserta. Suppa è stato chiamato al Ministero dell'Istruzione e del Merito per rivestire un incarico. L'uscente preside lascia un liceo profondamente rinnovato in ogni suo aspetto e funzionalitĂ . In questi anni di dirigenza ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

