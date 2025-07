Navette gratuite per raggiungere Capo Mulini e Santa Maria La Scala

L’amministrazione comunale di Acireale ha attivato un servizio di navette gratuite per le frazioni marittime di Santa Maria La Scala e Capo Mulini, con l’obiettivo di incentivare la mobilitĂ sostenibile, ridurre il traffico e supportare le attivitĂ locali. Il servizio, gestito dalla societĂ . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Parcheggi temporizzati, panchine smart e navette gratuite: le idee per il centro di Viva Ravenna - Questa mattina si è svolto l'incontro “Per un programma sul centro storico” organizzato dalla lista civica Viva Ravenna in vista delle elezioni amministrative del 25-26 maggio.

Il Formula riapre: stasera una festa. Istituite navette gratuite per il locale - Riapre questa sera la discoteca Formula dopo i 15 giorni di chiusura disposti dal Questore di Perugia per motivi di ordine e sicurezza pubblica (relativi ai fatti avvenuti l’anno scorso e oggetto di una specifica ordinanza del 15 febbraio).

Falcomics, navette gratuite ampliate. Informatori ambientali per i rifiuti - Il servizio navetta gratuito per Falcomics si amplia: il cuore della cittĂ , teatro del festival, sarĂ collegato a sud (Collemarino), a nord (Villanova), zona industriale e Castelferretti.

ESTATE 2025. Una giornata da trascorrere nella splendida CAPO D'ORLANDO! ____DOMENICA 17 AGOSTO 2025____ ++UNICA DATA++ BusEventiSicilia rinnova anche quest'anno il consueto appuntamento con la bellissima spiaggia libera sul Lungomar Vai su Facebook

