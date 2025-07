Sala indagato Bazoli rompe il silenzio del Pd | No a speculazioni dovremmo fare un passo indietro

“La vicenda dell’inchiesta della procura di Milano è ovviamente una vicenda che preoccupa tutti noi e che certamente incide profondamente sull’attivitĂ amministrativa del comune di Milano. Vorrei però che ci abituassimo tutti a non usare le vicende giudiziarie per fare speculazioni politiche “. A rompere il silenzio sulle inchieste sull’urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti, e nelle quali risulta indagato anche il sindaco dem di Milano, Beppe Sala, è il vicepresidente del gruppo del Pd al Senato, Alfredo Bazoli. “C’è un’inchiesta in corso, c’è un’indagine, credo che quello che dobbiamo augurarci tutti è che questa indagine porti rapidamente alla verifica delle ipotesi di accusa, in modo che siamo in grado di capire se queste ipotesi di accusa siano fondate o no, perchĂ© stiamo parlando di ipotesi di accusa e non di condanne giĂ conclamate”, continua il membro del Pd in Aula, augurandosi che tutti facciano “ un passo indietro ” per “attendere le decisioni della magistratura, sperando che si faccia in fretta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

