Un castello ottocentesco restituito agli antichi splendori dalla famiglia Benelli apre le sue porte, al calar della sera, per quattro speciali visite a lume di candela che trasformano la scoperta degli interni restaurati e del giardino storico in un’esperienza immersiva tra musica, cinema e memoria. Dal 18 luglio all’8 agosto 2025, ogni venerdì (18 e 25 luglio; 1 e 8 agosto) Castello Benelli a Bordonchio, Bellaria Igea Marina (RN), invita il pubblico a seguire la violinista Isabella Bui in un percorso sensoriale: come una ‘pifferaia magica’, alla luce delle candele guida i visitatori tra stanze e scorci verdi riportando l’atmosfera del luogo a quando, prima della Seconda guerra mondiale, i lampadari ardevano di fiamma viva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visite a lume di candela con violino: l’estate incantata di Castello Benelli