Seal e l’amicizia con Sinner | Lui ragazzo raro Io portafortuna? Non ha bisogno di me

(Adnkronos) – Seal e l'amicizia con Jannik Sinner. Il cantante britannico, vincitore di quattro Grammy e con più di 20 milioni di dischi venduti, era presente nel box del tennista azzurro durante la finale di Wimbledon 2025. Seal ha assistito al match contro Carlos Alcaraz, battuto in quattro set, distinguendosi per un tifo 'sfegatato' proprio . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: seal - amicizia - sinner - ragazzo

Seal "Io e Sinner ci siamo conosciuti 4 anni fa allo US Open. Lui disse che gli piacevano i miei vestiti, io gli risposi che adoravo il suo tennis: siamo diventati amici. Io portafortuna di Jannik? Ma no, non ha bisogno di me per vincere! È un privilegio vederlo gi Vai su X

Uno ha vinto Wimbledon, l’altro ha firmato hit mondiali come Kiss from a Rose: tra loro ci sono 40 anni di differenza e un’amicizia che sorprende. Le parole di Seal raccontano un legame che va oltre il tennis ? Vai su Facebook

Così siamo diventati amici, Seal 'racconta' Sinner dopo Wimbledon; Seal e Sinner, perché sono amici? I dettagli del legame; Perché Sinner e Seal sono amici, come è nato il rapporto tra Jannik e il cantante 40 anni più grande.

"Tenetevi stretto Sinner». L’amico Seal: "Jannik è una splendida persona, un esempio per i giovani» - Il cantante inglese ha visto da vicino i successi allo US Open e a Wimbledon "Non sono il suo portafortuna, non ne ha bisogno. Scrive msn.com

Perché Sinner e Seal sono amici, come è nato il rapporto tra Jannik e il cantante 40 anni più grande - Seal è stata una delle persone che Jannik Sinner ha abbracciato dopo il trionfo a Wimbledon. Secondo fanpage.it