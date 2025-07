Gaza la parrocchia che ha resistito nella guerra

La chiesa della sacra famiglia di Gaza è stata colpita da un raid israeliano. Sei persone ferite. Due donne sono in gravi condizioni. Ferito in modo lieve anche padre Romanelli. Informato Papa Leone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, la parrocchia che ha resistito nella guerra

Medioriente: padre Faltas, in parrocchia Gaza poche riserve cibo e farmaci - Citta del Vaticano (Vaticano), 28 mag. (LaPresse) – “Sono in contatto con la parrocchia della Sacra famiglia di Gaza: le poche riserve di cibo e di farmaci stanno terminando per chi si è rifugiato nella scuola e nei locali della parrocchia.

Gaza,bombe su parrocchia:morti e feriti - 10.25 Raid israeliani hanno bombardato anche la parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza. Ci sono almeno due morti e altre 6 persone ferite, due in modo grave.

La chiesa della Sacra Famiglia è l’unica parrocchia cattolica a Gaza. Già colpita da attacchi in passato - Roma, 17 luglio 2025 – Un raid israeliano a Gaza ha colpito la chiesa cattolica della Sacra Famiglia.

Israele bombarda la chiesa di Gaza: ferito il prete che riceveva le telefonate di papa Francesco - Il parroco Gabriele Romanelli aggiornava quotidianamente il pontefice sulla situazione nella Striscia. Come scrive today.it

Chiesa cattolica a Gaza colpita da raid israeliano: 2 morti. Idf: “Un errore”. La diretta della guerra - Ci sarebbero due morti e 6 feriti gravi mentre padre Gabriel Romanelli, il parroco, sarebbe rimasto leggermente ferito ad una gamba ... Riporta msn.com