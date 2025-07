Arrestato Andrea Cavallaro dov’era l’evaso della strage di Corinaldo

È finita la fuga di Andrea Cavallari, uno dei condannati per la strage di Corinaldo. Il giovane, 25 anni, era evaso da due settimane dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna, approfittando di un permesso che si sarebbe dovuto concludere con il rientro in carcere nella stessa giornata. Invece, il pomeriggio del 3 luglio, Cavallari aveva fatto perdere le sue tracce, salendo su un’auto nel centro storico del capoluogo emiliano. Da allora si era nascosto nella città catalana, dove è stato rintracciato e fermato questa mattina, mentre camminava in strada. Il caso aveva suscitato scalpore: un detenuto autorizzato ad assentarsi per motivi di studio che, una volta fuori, svanisce nel nulla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

andrea - evaso - strage - corinaldo

